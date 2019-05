Aggredisce la fidanzata e gli agenti, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha litigato con la fidanzata in strada. Poi l'ha insultata e aggredita. E non contento, all'arrivo della Polizia, si è scagliato anche contro gli agenti. Così facendo è riuscito a farsi arrestare con le accuse di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Protagonista in negativo della vicenda, un tarantino di 21 anni, non nuovo ad atteggiamenti di qesto tipo. Il giovane ha litigato con la fidanzata e ha iniziato ad inveire contro di lei. Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme e hanno chiesto l'intervento della Polizia. Sul posto sono giunte le volanti con gli agenti che hanno provato a far ragionare il giovane. Per tutta risposta il 21enne si è scagliato sui poliziotti. Ed è stato arrestato.