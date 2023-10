Minaccia e molesta ripetutamente la fidanzata 16enne: 17enne arrestato dai carabinieri

Minaccia e molesta ripetutamente la fidanzata 16enne per gelosia: a Mesagne un 17enne è stato arrestato dai carabinieri - collocamento in comunità - con l'accusa di atti persecutori e sequestro di persona. Dalle indagini scaturite a seguito della denuncia sporta dalla minorenne e dalla madre, sarebbe emerso che l’indagato, dal mese di dicembre 2022 ad oggi, avrebbe avuto comportamenti persecutori nei confronti della fidanzata, ossessionandola con la propria morbosa gelosia.

Gli atteggiamenti persecutori

Scenate continue, frutto di un malinteso senso di possesso, minacce continue di sfregiarle il viso, molestie fisiche.

Il 17enne avrebbe anche sottratto alla ragazzina il cellulare, per controllare di persona chiamate e messaggi, bloccandole i contatti e cancellando foto a lui sgradite o impedendole di rispondere alle telefonate della madre.

Minacciata con un coltello

In un’occasione il giovane ha raggiunto l'abitazione della 16enne e, non trovandola, l’avrebbe fatta chiamare al telefono dalla sorella. Rientrata a casa, la minore - in quel momento insieme a un amico - sarebbe stata minaccia dall'indagato con un coltello. Sebbene l'adolescente avesse deciso di non frequentare più il 17enne, quest'ultimo avrebbe continuato a perseguitarla, con scenate e pedinamenti.Ora dovrà risponderne ai giudici.