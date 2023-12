Rapina un anziano. La Polizia lo arresta e recupera il bottino di duemila euro

Ha rapinato duemila euro ad un anziano. Ma poco dopo è stato arrestato dalla Polizia di Taranto. Nella rete dei "Falchi" un giovane tarantino di 25 anni arrestato con l'accusa di rapina ai danni di un uomo di 83 anni. L'anziano ha raccontato di essere stato rapinato pochi minuti prima da un giovane travisato da una fascia mentre era di ritorno dalla spesa quotidiana. Il rapinatore lo avrebbe aspettato nell’androne del palazzo e dopo averlo strattonato gli avrebbe sottratto i 2mila euro prelevati poco prima dall’ufficio postale.

Il colpo

L’anziano, durante la colluttazione, è riuscito a scoprire il volto del rapinatore che sarebbe stato riconosciuto come un giovane che l’anziano avrebbe incontrato poco prima al mercato.

La caccia all'uomo

Grazie alla conoscenza del territorio e degli ambienti criminali e grazie alla “memoria” della vittima, i "Falchi" hanno ritenuto di individuare il presunto autore nel 25enne residente nel quartiere Paolo VI, resosi responsabile anni addietro di altre rapine sempre ai dann di persone anziane.

Le ricerche del 25enne sono durate poco meno di un’ora perché i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo nella sua abitazione. Il giovane, dopo un vano tentativo di negare ogni responsabilità, messo davanti ad evidenti elementi di colpevolezza, non ha potuto far altro che consegnare il denaro sottratto all’anziano signore che aveva nascosto in un cassetto della sua camera. Il 25enne è stato arrestato e collocato agli arresti domiciliari.