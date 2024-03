Pedone travolto da un'auto in centro: la donna fermata con l'accusa di tentato omicidio

È stata fermata con l'accusa di tentato omicidio e si è presentata spontaneamente ieri sera in caserma. È ai domiciliari la donna che ieri pomeriggio ha investito un pedone con un'auto mentre era sul marciapiede di via Mazzini, in pieno centro a Taranto. L'uomo è stato soccorso dal 118 ed è stato condotto subito all'ospedale di Taranto. La donna, invece, si era allontanata precipitosamente dal luogo con la bambina che era con lei a bordo. All’inizio si era pensato ad una fatalità ma dalle prime indagini sembrerebbe configurarsi un atto volontario per motivi passionali.

La vettura prima di finire la sua corsa contro il muro di un edificio e le vetrine di un bar, ha travolto il malcapitato - un odontotecnico - ferendolo.

La vittima è rimasta incastrata sotto il paraurti anteriore della vettura. Sono stati i passanti a sollevare di peso la macchina e a tirare fuori il malcapitato che è stato condotto in ospedale in ambulanza. Sul posto gli accertamenti sono stati condotti dagli agenti della Polizia Locale e dai militari dei carabinieri.