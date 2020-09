Pauroso rogo lungo il ponte Punta Penna, traffico in tilt

Fuoco e fiamme nei terreni che costeggiano il ponte Punta Penna. Ed è subito allarme a Taranto, con il traffico che è andato letteralmente in tilt a causa delle ampie nubi di fumo che si sono addensate sulla carreggiata. Un vasto incendio di sterpaglie e macchia è divampato nella serata a ridosso del ponte di Taranto, in zona Buffoluto, in direzione del rione Paolo VI e a circa 200 metri da una stazione di servizio. Una corsia della strada interessata è stata chiusa per motivi di sicurezza e per consentire l'intervento dei Vigili del fuoco, impegnati con diversi mezzi nelle operazioni di spegnimento del rogo, alimentato anche dalle forti raffiche di vento, che ha interessato una zona stimata in un centinaio di ettari. Il traffico è andato in tilt e si è creata una coda di auto di diverse centinaia di metri. Sul posto anche la Polizia Locale per gestire la circolazione. Ultimo aggiornamento: 21:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA