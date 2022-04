Tenta il suicidio, i poliziotti la salvano mentre minaccia di lanciarsi nel vuoto dal decimo piano

E' salita sul terrazzo di un palazzo di dieci piani a Taranto e ha minacciato il suicidio. Mentre era in bilico sul cornicione, minacciando di lanciarsi nel vuoto però, è stata tirata via da due poliziotti che le hanno salvato la vita. Suicidio sventato questo pomeriggio in una strada di Taranto. La donna, una tarantina di 34 anni, è salito sul terrazzo di quell'edificio e si è posizionata sul cornicione, minacciando di lasciarsi cadere. Sul posto sono arrivate la pattuglie della Volante e dei Falchi. Due agenti, approfittando di un momento di disattenzione della donna, l'hanno afferrata e le hanno salvata la vita.

Il salvataggio

L'allarme in città è scattato nel pomeriggio di oggi, quando la donna si è arrampicata sul terrazzo di quell'edificio. Si è messa in piedi sul cornicione e ha urlato di volersi lanciare nel vuoto. Sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia che hanno isolato la zona, mentre due agenti hanno raggiunto la donna sul terrazzo.

L'intervento

Gli agenti hanno parlato con la donna e hanno avviato una vera e propria trattativa per convincerla a desistere dal suo intento. Per quasi mezz'ora hanno continuato a dialogare con la donna, mentre lei insisteva a ripetere di volerva fare finita. Al momento opportuno, gli agenti sono stati abilissimi a sfruttare un momento di disattenzione della donna e l'hanno afferrata per metterla al sicuro. Sconosciuti i motivi che hanno spinto la tarantina a minacciare di togliersi la vita.