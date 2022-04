Suicidio sventato solo per un pelo nel pomeriggio di martedì 19 aprile a Taranto. Una donna di 34 anni, infatti, è salita sul terrazzo di un palazzo di dieci piani a Taranto e mentre era in bilico sul cornicione, minacciando di lanciarsi nel vuoto, è stata tirata via da due poliziotti che le hanno salvato la vita.