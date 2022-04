Colla per topi sulle mattonelle, due gazze rischiano la vita: salvate dai vigili del fuoco

Incollate su due mattonelle dove era stata posizionata della colla per topi: due gazze ladre salvate dai vigili del fuoco.

L'intervento nel pomeriggio di Pasqua

L'insolito intervento dei Vigili de Fuoco di Lecce ha avuto luogo a Surbo, in via Casalabate, dove due gazze erano rimaste incollate su due mattonelle dove era stata riposta della colla per topi. I poveri animali rischiavano la morte, ma il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato il peggio. Le gazze sono state prima trasportati nella caserma di viale Grassi, dove sono state con cautela distaccate dalle mattonelle e da qui trasportate presso il personale specializzato del museo di Calimera per le cure necessarie.