Incendio in un palazzo a Taranto, paura in città: i vigili salvano un cagnolino

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un palazzo abbandonato nel quartiere Tre Carrare Battisti di Taranto, nelle vicinanze del borgo, in via D’Alò Alfieri all’incrocio con via Giusti. Fortunatamente, lo stabile era disabitato e non ci sono feriti.

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno salvato un cagnolino randagio che si era rifugiato all'interno di uno degli appartamenti vuoti.

Le dinamiche

Ancora da decifrare le dinamiche. Come detto, si tratta di un palazzo abbandonato che versa in condizioni fatiscenti e non di rado venivano lasciati rifiuti o lo stesso era utilizzato come riparo da senza fissa dimora. L’incendio sarebbe partito dal portone e le fiamme hanno lambito anche le diverse auto parcheggiate nelle vicinanze.