Pastore tedesco azzanna cagnolino, padre e figlia finiscono in ospedale

Tentano di salvare il loro cagnolino dalle fauci di un pastore tedesco: in due finiscono in ospedale. È accaduto ieri sera a Miggiano. Protagonisti di questa brutta avventura due cani, un uomo ed una donna.



Il fatto: una donna di 50 anni e un uomo di 70, rispettivamente figlia e padre, passeggevano con il loro cane di piccola taglia, quando all'improvviso è spuntato un pastore tedesco. Libero da guinzaglio e museruola, il pastore tedesco a afferrato il cagnolino tra le fauci per portarlo via. Predatore e preda. Una cattura sotto gli occhi sgomentidei padroni del piccole cane.



A quel punto i due familiari hanno raggiunto il pastore tedesco con l'intenzione di sottrargli il loro cagnolino. E' stata una lotta: l'uomo ha rimediato una frattura alla mano, mentre la donna escorazioni e una ferita al ginocchio. Ferito anche il proprietario del pastore tedesco, precipitatosi sul posto per evitare il peggio.



I due familiari sono finiti in ospedale a Tricase in codice giallo. Sul posto poliziottii del Commisariato di Polizia di Taurisano. Il pastore tedesco è stato affidato all' Asl, il cagnolino è in cura dal veterinario. Ultimo aggiornamento: 08:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA