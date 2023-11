Sparano a un cagnolino e lo lanciano da un viadotto

Prima hanno ferito a colpi di arma da fuoco alle zampe un cagnolino di pochi mesi e poi lo hanno gettato in un canale irriguo. È quanto accaduto l'altra sera in agro di Massafra, in zona Marina Ferrara, in provincia di Taranto. Il cucciolo è stato scaraventato nel canale dal cavalcavia che sovrasta il terreno. Lo hanno salvato i volontari che si sono calati nell'acqua e lo hanno tirato fuori. A trovarlo sono state l e guardie ambientali di Massafra, dopo una segnalazione giunta al comando di Polizia locale. I due operatori Cosimo Fumarola e Mary Bello si sono calati nel canale e hanno salvato il meticcio.

L'assessore

«Risparmio le immagini più crude, perché ho ancora l’animo mortificato e lo stomaco in subbuglio - ha scritto sui social l'assessore massafrese al randagismo e al benessere degli animali Ida Cardillo - alla vista delle conseguenze di tanta cattiveria. Che colpa avrà mai commesso questo povero essere per meritarsi un simile trattamento? Investirò il mio tempo, le mie energie, le mie forze e ogni risorsa per risalire ai responsabili».

Le cure

Il piccolo River (nome dato dai volontari dopo il ritrovamento) è stato da subito affidato alle cure dell’equipe medica della clinica veterinaria San Raphael di Castellaneta.

Ha superato le criticità delle prime 24 ore legate all’ipotermia, è stato medicato, lavato e mangia. La brutta storia, però, sembra destinata ad avere un lieto fine. Una famiglia si è fatta avanti per adottare il piccolo River.