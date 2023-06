Nella notte una bomba e un rogo in due locali della movida salentina sulla litoranea

Due incendi nella notte, a due locali non troppo lontani tra loro. Si tratta del Cafè del Mar di Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. E del Mambo, in territorio Lido Conchiglie (marina divisa a metà tra Gallipoli e Sannicola), a pochi chilometri dal centro abitato di Sannicola.

Cosa è successo

Attorno alle 3 della notte una bomba di lieve entità ha distrutto la porta d'ingresso del Cafè del Mar, a Santa Maria al Bagno, su via Emanuele Filiberto, la litoranea che porta a Santa Caterina.

Danni anche piuttosto consistenti, secondo quanto hanno potuto constatare gli inquirenti. Indagano i Carabinieri della stazione di Nardò e della compagnia di Gallipoli.

A distanza di poco tempo un rogo ha distrutto il gazebo esterno e parte degli arredi del Mambo, un locale in estate piuttosto frequentato, a due passi da Lido Conchiglie. Sul posto i carabinieri della stazione di Sannicola e della compagnia di Gallipoli. I due casi sono a pochi chilometri di distanza e per entrambi si ipotizza il rogo doloso, da capire se si sia trattato dalla stessa mano o se è solo una coincidenza. Per quel che riguarda l'attentato a Santa Maria al Bagno sono al vaglio i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona.