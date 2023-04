A Giovinazzo crolla un pezzo di un ancito palazzo: sfiorata la tragedia. E il sindaco Sollecito se la prende con la Città metropolitana

Tragedia sfiorata questa mattina nel centro di Giovinazzo. Un gattone della facciata dell’istituto Vittorio Emanuele II di via Marconi, un edificio del Settecento, si è staccato ed è venuto giù. È accaduto alle 9.15 in una zona molta frequentata e trafficata. La tragedia fortunatamente è stata solo sfiorata. E in un post su facebook il sindaco Michele Sollecito si è scagliato contro la Città metropolitana, proprietaria dell’antico palazzo.