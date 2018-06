Taranto, Melucci potrebbe tenere la delega all’Ambiente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il sindaco Melucci è al lavoro per la formazione della nuova giunta dopo aver annunciato l’azzeramento di quella in carica con un suo decreto pubblicato sabato sul sito del Comune.Una, fondamentalmente, la linea guida che il primo cittadino si è dato: trovare assessori in grado di condividere la sua strategia, senza se e senza ma, soprattutto sulle questioni determinanti per la città. Da questo punto di vista difficile obiettare: è evidente che un sindaco, per poter governare, ha bisogno di una squadra il più possibile compatta su temi che non ammettono divagazioni. Poi, evidentemente, si può anche divergere dall’input dato ma a quel punto, automaticamente, ci si pone al di fuori di quel contesto.Ieri al sindaco sono arrivati i messaggi da parte dei suoi (ex) assessori, in gran parte di convergenza sulla scelta adottata. D’altro canto, alcune prese di posizioni dissonanti stavano causando un certo malessere all’interno dell’esecutivo. Come è noto, il riferimento è soprattutto all’atteggiamento assunto dal vicesindaco e assessore all’Ambiente Rocco De Franchi, che negli ultimi tempi aveva abbandonato la linea tracciata da Melucci sull’Ilva per riavvicinarsi vistosamente a Emiliano, (di nuovo al centro di polemiche nel Pd per essersi fatto fotografare con la maglietta dei giovani di Fratelli d’Italia).Ma, esternazioni del governatore a parte, Melucci ha avvertito la necessità di restituire alla sua giunta un’immagine di coesione che palesemente si stava deteriorando. Un’esigenza avvertita, appunto, soprattutto su questioni decisive per il futuro della città. E questo potrebbe portarlo a compiere anche delle scelte che per il futuro lo mettano al riparo da nuove situazioni di imbarazzo che potrebbero indebolirlo.