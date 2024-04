Due nuovi ingressi in giunta e un cambio. Così il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha definito la composizione della sua giunta comunale, assegnando le deleghe mancanti. Il primo cittadino ha nominato assessori l'avvocato Stefania Fornaro e l'avvocato Edmondo Ruggiero. Nominato anche Marcello Murgia in sostituzione del dimissionario Carlo Liuzzi.

La nota

"Al termine di proficue interlocuzioni con i rappresentanti della maggioranza - si legge nella nota diramata da Palazzo di città - il sindaco ha proceduto alla nomina degli ultimi due assessori della squadra di governo cittadino. Si tratta dell'avvocato Stefania Fornaro, già consigliera comunale, alla quale è stata assegnata la delega all'Ambiente, alla Qualità della vita e agli Affari Legali, nonché dell'avvocato Edmondo Ruggiero, già componente del management di Kyma Ambiente, che ha ricevuto la delega all'Urbanistica, alla Mobilità e all'Innovazione".

Il cambio

"A seguito delle intervenute dimissioni dell'assessore Carlo Liuzzi - spiegano ancora dal Comune - il sindaco ha individuato il sostituto nella medesima delega al Patrimonio, ai Tributi e alle Politiche Abitative nel profilo del dottor Marcello Murgia. In relazione a quest'ultimo avvicendamento, il sindaco ha espresso parole di sincera gratitudine e piena soddisfazione per il lavoro dell'assessore Liuzzi, che in una fase delicata dell'Amministrazione comunale ha fornito un decisivo contributo al riordino di materie di grande complessità".