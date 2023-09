Sindaco e assessori imbianchini per un giorno: tinteggiate le mura di scuola

Monteiasi hanno preso pennelli e barattoli di vernici e tinteggiato le mura della scuola elementare di via "Leonardo da Vinci". Sindaco imbianchino per un giorno, insieme alla sua squadra di assessori, nella scuola Primaria "Giovanni Pascoli". Gli amministratori dihanno preso pennelli e barattoli di vernici ele mura dellaelementare di via "Leonardo da Vinci".

Una notizia che ha subito fatto clamore, suscitando sorpresa e ammirazione, ma anche qualche critica. Il sindaco Cosimo Ciura, gli assessori Giusy Ancora e Maria Marinelli, il presidente della massima assise Elio Fiorillo e Dario Marinelli (candidato nella lista "Monteiasi Protagonista 2.0") nei giorni scorsi si sono resi protagonisti di un lavoro di ripulitura delle aule e dei corridoi della scuola elementare.

Il sindaco Ciura



«Non è la prima volta che diamo il nostro contributo per il paese, richiamando i cittadini a nutrire e coltivare un forte senso di responsabilità e una cura per i beni comuni. È importante», continua Ciura, «dare l'esempio. Lo abbiamo fatto l'anno scorso con i bagni della scuola (sia "Pascoli" che quella secondaria di primo grado "Leonardo da Vinci") e questa volta abbiamo voluto imbiancare e stuccare le pareti, grazie anche ai ragazzi del servizio civico. L'idea», continua Ciura, «è partita dalla sollecitazione dell'assessore alla Pubblica istruzione Giusy Ancora e vista l'imminente apertura dell'anno scolastico ci siamo subito dati da fare, gli uffici hanno comprato il materiale occorrente e siamo passati all'opera. Quindi il solo onere per le casse comunali è consistito nella "voce" di spesa riguardante l'acquisto dei pennelli e della pittura. Questa nostra iniziativa vuole essere un messaggio ai più piccoli, chiamati in prima persona a tutelare gli ambienti scolastici che devono essere rispettati come se fossero le loro case, senza lasciare segni della loro presenza attraverso scritte e disegni. Il senso estetico è importante. A chi ci accusa dicendo che non si risolvono così le cose, rispondiamo sempre e soltanto con i fatti. Del resto», continua Ciura, «la cittadinanza ci ha premiati nella cabina elettorale, con un risultato storico che attesta la bontà del nostro modo di intendere la politica, che è quella di mettersi al totale servizio della propria comunità. Abbiamo effettuato l'abbattimento delle barriere architettoniche per 48 mila euro, realizzando la rampa e un ascensore che arriverà nell'immediato futuro; poi abbiamo ricevuto dei finanziamenti per fondi di progettazione per l'efficientamento energetico e per la vulnerabilità sismica non solo della "Pascoli" ma anche della "da Vinci". Continueremo sempre a lavorare per le scuole al fine di renderle sempre più belle e sicure».

