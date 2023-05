Pede brucia le tappe: ecco la nuova giunta

A soli tre giorni dalla proclamazione del nuovo sindaco di Squinzano e dall'attribuzione, martedì scorso, dei seggi spettanti a maggioranza ed opposizione, ieri sera, il primo cittadino Mario Pede, inaspettatamente, ha rotto gli indugi ed ha designato la nuova Giunta comunale che lo accompagnerà nell'amministrazione della città. Il neo sindaco Pede, con la sua lista "Si può fare", si è conquistato l'elezione risultando il più suffragato, a Squinzano, con 3156 consensi. Sono uscite sconfitte, dalla competizione elettorale, la lista "Squinzano domani" di Andrea Pulli, seconda con 2912 voti e la lista "Noi Squinzano" di Gianni Marra, cha ha raccolto 2681 preferenze. Il primo atto del neo-eletto sindaco non si è fatto attendere.

Formalizzato l'elenco degli assessori



E ieri, dunque, nell'Aula del Consiglio Comunale, Pede ha formalizzato l'elenco ufficiale degli assessori - e le rispettive deleghe - che comporranno il prossimo governo cittadino, indicando anche i suoi collaboratori.

All'ex-sindaco Mino Miccoli, vicino al senatore Roberto Marti della Lega, che ha voluto e sostenuto la sua candidatura, sarà assegnato il ruolo strategico di Capo di Gabinetto del sindaco. La postazione di vicesindaco è stata assegnata a Vincenzo Vespucci - già assessore di Miccoli nel 2013 - a cui sono state riconosciute le deleghe ai servizi sociali, alla disabilità e piano di zona, oltre ai servizi cimiteriali.

Le deleghe

Presidente del Consiglio Roberta Giordano, a cui sarà assegnata anche la delega alla terza età. Valentina Casilli invece, la seconda più votata della coalizione vincente - ma anche la donna con il maggior numero di preferenze di tutte le liste - sarà il nuovo assessore con delega ai Lavori pubblici, urbanistica, turismo e marketing territoriale, politiche animaliste. Ad Alessia Lionetti andrà l'assessorato con deleghe alle Attività produttive e Suap, Casalabate, economato e contenzioso. Eleanna Bello sarà assessore alla Cultura, pubblica istruzione, recupero delle tradizioni e pari opportunità. Salvatore Vedruccio sarà invece assessore con delega ai tributi, Pnrr, progettazione, nuove tecnologie, digitalizzazione e polizia locale. Virgilio Vacca sarà capogruppo e consigliere con delega all'ambiente e verde pubblico, ricognizione del patrimonio immobiliare, coordinamento di aspetti specifici del bilancio con i programmi e le strategie della amministrazione. Gianfranco Kayzderski sarà proposto come vicepresidente del Consiglio, con delega alla salute e sanità, politiche agricole e forestali. Francesco Filieri, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili mentre, al consigliere Giovanni Pierri andrà la delega allo sport. Alla consigliera Daniele De Nigris la delega alla famiglia e all'ascolto e ai rapporti con le comunità religiose.

Non ci saranno doppi incarichi, quindi gli asessori si dimetteranno da consiglieri per far posto agli altri esclusi. Della minoranza faranno parte Andrea Pulli con i consiglieri Viviana Tafuro e Marco Cazzorla e Gianni Marra con Sandro Pezzuto.