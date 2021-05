La Marina festeggia i 134 anni del ponte girevole di Taranto

La Marina Militare festeggia sul suo sito i 134 anni del ponte San Francesco di Paola di Taranto, meglio noto come "Ponte Girevole". Sul sito istituzionale della forza Armata legata a doppio filo alla città dei due mari, infatti, si ricorda la data del 22 maggio del 1887, giorno in cui venne inaugurata l'importante e, all'epoca avveniristica infrastruttura. Il "compleanno" viene celebrato con una nota e una serie di immagini storiche e più recenti, tutte di straordinaria bellezza, che raccontano il fascino di uno dei simboli della Marina e di Taranto.

Il compleanno

Il 22 maggio del 1887, spiegano sul sito della Marina, il ponte venne inaugurato alla presenza delle massime autorità di Taranto, dell’allora comandante del Dipartimento Marittimo, il viceammiraglio Ferdinando Acton e della cittadinanza occorsa in massa. Durante la cerimonia il ponte fu benedetto dall’Arcivescovo di Taranto, monsignor Pietro Iorio e intitolato a Umberto Cataldo, in onore del sovrano Umberto I e del Santo Patrono della città, San Cataldo. Il ponte creò un collegamento fra l’antico borgo e la parte nuova della città che era in forte espansione, unendo le due sponde di un canale, reso navigabile dagli importanti lavori iniziati cinque anni prima, che congiung il mar Grande e il mar Piccolo. Proprio il mar Piccolo stava per diventare la sede della nascente base navale e dell’Arsenale Militare Marittimo inaugurati solo due anni più tardi, nel 1989.

Il ponte

Il ponte "girevole" è lungo 67 metri e fu realizzato dall’impresa di Alfredo Cottrau di Castellammare di Stabia e progettato dal capitano del genio militare e ingegnere Giuseppe Messina. La movimentazione di questo primo ponte, spiegano sil sito della Marina, avveniva grazie a delle turbine idrauliche alimentate da un grande serbatoio. Il vecchio ponte fu sostituito 71 anni dopo da una nuova struttura che venne inaugurata dal presidente della Repubblica Giovanni Gronchi il 10 marzo 1958, e venne intitolato a San Francesco di Paola, protettore delle genti di mare. Il ponte è stato testimone nel corso dei decenni di transiti memorabili di unità navali, che hanno segnato la storia della Marina Militare e della città. Ne sono un esempio i recenti passaggi della portaerei Cavour al termine del periodo di lavori in mar Piccolo e di Nave Vespucci a vele spiegate in rientro dalla campagna estiva del 2020.