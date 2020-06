«Lamiere lesionate in due reparti dell'ex Ilva, rischiano di cadere»: i sindacati chiamano in causa lo Spesal

Ultimo aggiornamento: 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In due reparti del siderurgico ArcelorMittal di Taranto ci sono «evidenti punti di usura sulle lamiere di copertura all'interno del capannone e teli di contenimento delle acque piovane non idonei a coprire le parti consumate». Lo ha denunciato all'Asl (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro-Spesal) il coordinamento provinciale dell'Unione sindacale di base (Usb).Le criticità riferite riguardano il reparto Decatreno 1 (in entrata) e Decatreno 2 in zona Vasche Acido. Secondo il sindacato di base, è «attuale il rischio di caduta dall'alto di frammenti di lamiera: per questo chiediamo un celere ed efficace intervento dello Spesal, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori». «Si tratta - osserva l'Usb - di irregolarità evidenziate più volte nel corso degli ultimi anni, ma mai sanate. Manifestiamo grande preoccupazione per l'incolumità di chi presta regolarmente la propria attività lavorativa in quel reparto».