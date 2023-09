Incidente frontale tra auto e tir: morto l'uomo alla guida della Opel

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla Statale 7 Appia, al km 642 nei pressi dello svincolo per contrada Accetta: schianto frontale tra auto e tir. Per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 10,30 un suv Opel Crossland che viaggiava in direzione Massafra e un Tir, in transito nella corsia opposta, si sono scontrati frontalmente.

L’impatto è stato tremendo, con l’auto rimasta distrutta. L’uomo al volante è morto sul colpo. Nulla hanno potuto fare per salvargli la vita i sanitari del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Taranto e i carabinieri della compagnia di Massafra, guidati dal capitano Quintino Russo.