In casa otto i-phone rubati in discoteca: denunciato 32enne

Telefoni cellulari rubati in una discoteca di Gallipoli e ritrovati a Galatina. Un 32enne, esperto riparatore di telefoni, è stato trovato in possesso di ben 8 telefonini, la cui provenienza non è chiara ed è stato denunciato. Uno era stato rubato nella stessa discoteca ed è stato già restitutito al legittimo proprietario.

L'allarme

Tutto è partito dalla segnalazione di una vittima di furto che si è presentata in commissariato a Galatina, speigando che l'app "Trova il mio smartphone" del suo telefono segnalava la presenza del cellulare (rubato il 15 agosto in una discoteca di Gallipoli) a Galatina.

La perquisizione

Così, i poliziotti hanno avuto l'indirizzo di un'abitazione a Galatina, dove sono arrivati per una perquisizione.

Qui hanno identificato un 32enne incensurato, disoccupato, esperto di riparazione I-Phone, in possesso di 8 cellulari di ultima generazione, dei quali l’uomo non sapeva giustificare la provenienza. Il cellulare della vittima non è stato trovato: presumibilmente era già passato di mano.



Sono in corso accertamenti per risalire ai legittimi proprietari dei cellulari sequestrati, uno dei quali è stato già rintracciato e dal quale si è appreso che aveva subito il furto proprio all’interno della stessa discoteca la notte del 14 agosto. L’uomo è stato denunciato quale presunto responsabile del reato di ricettazione.