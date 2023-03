False vendite online di cellulari iPhone: truffatore seriale arrestato

Truffe online: 45enne di Monopoli finisce in carcere. I carabinieri della stazione di Monopoli hanno tratto in arresto, in esecuzione ad un’ordinanza di carcerazione per una pena definitiva, un 45enne con alle spalle tre condanne per centinaia di truffe online compiute nello stesso arco temporale ed in varie città italiane.

Come funzionava la truffa



Il trucchetto era presto fatto: l’uomo inseriva sui siti di vendita online, in prevalenza Subito.it, degli annunci per telefoni cellulari del tipo Iphone. Una volta adescato l’acquirente, si faceva pagare la merce per poi volatizzarsi. Un bel “pacco” nel quale sono caduti numerosi ignari acquirenti. Sono state, però, una decina le denunce che sono costate al monopolitano l’accusa per il reato di truffa a mezzo web. Condannato ad una pena di 5 anni e 7 mesi, il falso venditore è stato raggiunto dai militari dell’Arma. L’uomo è stato prelevato dal Policlinico di Bari dove si sarebbe recato settimanalmente per effettuare la terapia per una patologia.

Il sospetto, però, è che l’uomo abbia tentato di sfuggire all’arresto, saputo della condanna. I carabinieri così lo hanno raggiunto e condotto presso la caserma di via San Domenico dove, al termine delle formalità di rito, è stato portato nel carcere di Bari dov’è attualmente detenuto. La moglie, sotto gli occhi dei passanti, ha avuto appena il tempo di raggiungere nei pressi di piazza Manzoni il consorte, assicurato nella gazzella dei carabinieri, per consegnargli il borsone.

I numerosi casi di truffa

Tanti gli episodi che hanno visto coinvolto il 45enne di Monopoli. Due cittadini di Polignano a Mare avevano sporto denuncia presso il Commissariato di Polizia di Monopoli a marzo e settembre del 2018. Nel primo caso la parte lesa aveva acquistato su internet dei cerchi in lega a un prezzo conveniente rispondendo ad un annuncio che sembrava verosimile. Dopo aver trattato con il venditore e pagato 300 euro attraverso una ricarica PostePay, il truffatore si era dileguato senza mai spedire la merce. Per rintracciarlo sono servite indagini lunghe e complicate che hanno consentito di accertare come i truffatori fossero in due e avessero preso tutta una serie di contromisure come utenze telefoniche dall’intestazione fittizia per sviare i sospetti.

Dopo ulteriori accertamenti patrimoniali gli inquirenti sono riusciti a risalire a due pregiudicati di Monopoli (uno dei quali l’arrestato), già autori di svariate truffe dello stesso tipo. Le indagini, inoltre, hanno permesso di scoprire altre due vittime truffate a Parma e Pistoia con lo stesso metodo. Acquistare sul web è una pratica ormai diffusissima ma al momento di farlo bisogna sempre prendere i dovuti accorgimenti, altrimenti si corre il rischio di ritrovarsi in situazioni spiacevoli.

