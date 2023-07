Incidente in pieno centro cittadino a Taranto, all'incrocio tra Via Emilia e Via Campania. Lo scontro è avvenuto in mattinata, un'auto si è ribaltata e una donna è rimasta incastrata all'interno della vettura. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per i soccorsi, con il personale del 118. Una scena da film, con la macchina ribaltata: la donna non sarebbe in gravi condizioni.

Foto: Pagina Facebook Taranto è Lui