Incidente in moto: 21enne grave in ospedale. E' in Rianimazione

Terribile incidente in moto questa mattina, attorno alle 7, lungo via D'Annunzio a Lecce. Per motivi ancora tutti da chiarire, un 21enne a bordo della sua moto ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro le auto parcheggiate.

Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi: è stato trasportato in codice rosso in ospedale dove è stato intubato e sottoposto a Tac prima di essere trasferito in rianimazione. Sul posto la Polizia locale per comprendere le cause dell'incidente. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico per consentire l'effettuazione dei rilievi.

Il precedente

Appena ieri, a poche centinaia di metri di distanza, un anziano era andato a sbattere contro un palo dopo aver accusato un malore.

Per lui vani i soccorsi: è morto.

L'altro incidente nella notte



Nella notte due stranieri a bordo di uno scooter sono andati a sbattere contro un albero lungo viale studenti. Uno è in coma, l'altro ha riportato fratture agli arti. Entrambi sono stati ricoverati in Rianimazione. Rilievi e indagini dei carabinieri, che hanno sequestrato anche lo scooter.