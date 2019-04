I ladri saccheggiano la scuola, rubati computer e soldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raid nella scuola elementare "Manzoni" di Lizzano, dove durante la notte tra venerdi e sabato è stata fatta razzia di computer ed è stato rubato del denaro.Un colpo non da poco e certamente, ben organizzato. Da una porta laterale, i malviventi si sono introdotti nell'edificio ed hanno scassinato una cassaforte, impossessandosi del contante conservato all'interno, circa 1000 euro. E poi, non ancora soddisfatti, i ladri hanno portato via anche ben 20 tablet e due computer .Un danno economico quindi rilevante, oltre che un furto di particolare gravità, non fosse altro che per l'obiettivo scelto, una scuola elementare appunto.La "Manzoni", situata a pochi passi dalla piazza principale, è un punto di riferimento educativo importante in questo territorio e quei dispositivi, acquistati con fatica e sacrificio, servivano a migliorare ed incrementare l'offerta formativa dei piccoli. Molto duro il commento del vicesindaco, Valerio Morelli che invita i suoi concittadini a non acquistare tablet o pc a buon mercato, ma a denunciare eventuali offerte di questo genere."Avete rubato al futuro! Avete portato via tablet, computer e soldi ai nostri ragazzi, al nostro domani, ostacolando il loro processo di crescita.