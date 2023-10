Furti in negozi, scuole e persino in un santuario, arrestato dai carabinieri

Avrebbe commesso furti in negozi, scuole e persino in un santuario. Una serie di colpi per i quali è stato arrestato dai carabinieri. Agli arresti domiciliari è finito un 30enne di Massafra, in provicia di Taranto, accusato di rapina e di sette furti aggravati. L'uomo è stato arrestato dai militari della compagnia di Massafra in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare spiccata dal gip sulla scorta degli esiti delle indagini che hanno riguardato episodi avvenuti tra agosto del 2022 anno e giugno scorso.

I colpi

L’uomo, avrebbe imperversato con metodica precisione e allarmante frequenza in diversi esercizi commerciali del comune jonico, creando un clima di preoccupazione tra gli esercenti della zona.

Le indagini dei Carabinieri di Massafra hanno accertato come il soggetto operasse con “totale spregiudicatezza e propensione a delinquere”, agendo “in istituti scolastici e persino in un santuario… peraltro in pieno giorno”. In una circostanza, in un istituto scolastico, dopo essersi impossessato di una Tv, nel tentativo di assicurarsi l’impunità, l’avrebbe scagliata contro un addetto alla vigilanza, guadagnando la fuga.

Le indagini

Gli accertamenti dei carabinieri hanno contato anche dalla fondamentale collaborazione degli esercenti del posto, che non hanno esitato a denunciare, fornendo elementi utili per la ricostruzione dei fatti. Le indagini sono state condotte con pedinamenti, appostamenti e individuazione di telecamere di sorveglianza dalle quali sono state estrapolate immagini utili alla ricostruzione dei fatti. L'altro giorno la svolta con l'arresto dell'indagato.