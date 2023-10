Aggredito dai coetanei all'uscita di scuola, 15enne cade e batte la testa: è grave

È caduto battendo la testa sul marciapiede, in seguito ad una aggressione da parte di alcuni coetanei, un quindicenne barese, e per questo si trova ora ricoverato in ospedale, al Policlinico di Bari.

L'aggressione all'uscita di scuola

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe stato preso di mira da un gruppo di altri ragazzi all’uscita di scuola, nei pressi dell’istituto De Lilla a Bari. Nell’immediato è intervenuto il 118 i cui operatori hanno soccorso il giovane e lo hanno subito portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale, dove al momento si trova ricoverato.

Sul caso indaga la polizia di Stato, intervenuta su segnalazione dello stesso 118.