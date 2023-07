Droga nascosta nella cucina, spacciatore arrestato dai carabinieri

Le dosi di cocaina erano nascoste tra i pacchi di pasta e i barattoli di pelati in un appartamento di Taranto. La droga è stata scovata dai carabinieri nel corso di una perquisizione e per il proprietario di casa, si tratta di un tarantino di 38 anni è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato collocato ai domiciliari.

La perquisizione

I militari del comando provinciale venerdì sera hanno bussato alla porta del tarantino, sospettato di essere coinvolto in un giro di spaccio.

Nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri avevano notato un viavai di persone nei pressi dell'appartamento. Durante il controllo sono state trovate e sequestrate 220 dosi di “cocaina”, pronte per essere vendute. La droga era in diversimobili della casa. Un involucro, in particolare, era all’interno di un pensile della cucina, tra pacchi di pasta e barattoli di pelati.

Il sequestro

Sotto sequestro sono finiti complessivamente 150 grammi di sostanza stupefacente per un valore stimato di poco inferiore ai diecimila euro. Il tarantino è stato arrestato e condotto in caserma per le formalità di rito. Poco dopo, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato collocato agli arresti domiciliari.