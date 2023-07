Oltre 50 chili di droga, proiettili e giubbotti antiproiettili in casa: arrestato un 32enne

Custodiva in casa 52 chili di droga nascosti nel frigorifero, proiettili e giubbotti antiproiettili in casa: arrestato un 32enne. Nel corso di una perquisizione nel quartiere Sant'Anna a Bari i Carabinieri del Comando Provinciale hanno rinvenuto circa 52 chili di sostanze stupefacenti, evidentemente destinate al traffico, nonché due giubbotti antiproiettili e 58 cartucce calibro 7.65., per cui il giovane è stato arrestato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la detenzione illegale di munizioni e ricettazione.

L'operazione dei carabinieri

I militari hanno pedinato l'uomo, originario del quartiere Japigia e già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, mentre a bordo di uno scooter si aggirava con fare definito nel vicino quartiere Sant'Anna.

. Dentro alcuni cassetti di un armadio della camera da letto sono stati poi trovati anche i due giubbotti antiproiettile e le cartucce.