Droga, in casa nascosti 6 chili di cocaina e hashish: arrestato 32enne

Erano circa 6 chili di droga destinati presumibilmente allo spaccio nei quartieri più a rischio della città, Paolo VI e Salinella. Il "bottino" è stato trovato e sequestrato dalla Polizia nell'abitazione di un 32enne di Taranto, incensurato, che è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo ha dichiarato agli inquirenti che la droga non era di sua proprietà e che la deteneva per conto di terzi dietro corrispettivo di una somma di denaro che normalmente si aggirava tra i 1550 euro e i 2000 euro.

Un vero e proprio magazzino

A seguito della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto all'interno di una stanza dell'appartamento del giovane un vero e proprio magazzino della droga.

In uno zaino, gli agenti hanno rinvenuto 5 panetti di cocaina del peso complessivo di circa 6 kg, un contenitore in metallo contenente hashish, un contenitore in vetro contenente marijuana, due bilancini elettronici di precisione, 3 coltelli da cucina con lama ancora intrisa di droga. Nella camera da letto era nascosta una mazzetta di denaro, suddivisa in banconote di vario taglio, dell'importo di 1550 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.