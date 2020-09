Docente positivo, alla scuola Frascolla il ritorno in aula slitta al 7 ottobre

Slitta al 7 ottobre il rientro a scuola per gli studenti della scuola Frascolla di San Vito, a Taranto. La decisione è stata adottata dopo che una delle docenti, nei giorni scorsi, è risultata positiva al Covid-19. Il rtiorno tra i banchi era già stato spostato a lunedì 28 settembre perchè l'istituto è stato seggio elettorale, ma la nuova situazione ha imposto un altro rinvio. In una nota il Comune di Taranto parlando di “un caso positivo da Covid-19 tra il corpo docente dell'istituto comprensivo "Renato Frascolla" di San Vito. Sentite la Regione Puglia e la dirigente scolastica, il sindaco ha provveduto a disporre un nuovo ciclo di sanificazione di tutti gli ambienti interessati, nonché con apposita ordinanza il posticipo dell'attività scolastica dell'intero istituto comprensivo alla data del 7 ottobre”.

"Ciò - spiegano da Palazzo di Città - per consentire il regolare periodo di isolamento fiduciario previsto a carico di tutto il personale venuto in contatto con il docente positivo”. © RIPRODUZIONE RISERVATA