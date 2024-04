Ci sono numeri e obiettivi sicuramente più importanti in questo momento per pensare a quelli personali. Ammesso che ci pensi. Chissà se Saverio Sticchi Damiani tiene il conto di vittorie, pareggi e sconfitte messe insieme dal Lecce nel corso della sua presidenza.

Sta di fatto che lunedì scorso, al termine della sfida casalinga con la Roma, il massimo dirigente del club di via Colonnello Costadura era troppo felice per la prestazione della squadra giallorossa per riuscire a pensare ad altro. E lo era, ovviamente, anche per il risultato di parità. Strameritato. Un punto fa classifica sebbene il Lecce meritasse la vittoria per quanto fatto vedere in campo. Sticchi Damiani era strafelice per la partita, per il debutto di Gotti al Via del Mare e soprattutto perché la giornata di campionato era andata meglio di come si presentasse alla vigilia. E ancora non aveva giocato l’Empoli, poi sconfitta in serata sul campo dell’Inter.

Il pareggio strappato alla corazzata romanista, oltre a far compiere alla squadra giallorossa un altro passo verso la conquista della salvezza, assume anche un significato enorme per Saverio Sticchi Damiani e per i suoi amici soci che, nel giorno di Pasquetta, hanno raggiunto il prestigioso traguardo dei 100 punti in serie A. Un dato statistico che, nell’euforia post-gara, deve essere sfuggito al numero uno del sodalizio giallorosso, impegnato soprattutto a sottolineare il livello della prestazione offerta dai suoi ragazzi contro una delle squadre più in forma della serie A.

Non più tardi di poche settimane fa, nel mese di febbraio, in occasione della trasferta di Bologna, lo stesso Sticchi Damiani aveva tagliato un altro traguardo prestigioso, quello delle 100 partite da presidente del Lecce in serie A. Nel frattempo è arrivato a quota 106 e altre sfide lo aspettano nell’Olimpo del calcio italiano.

I 100 punti in serie A di questa presidenza uniti alle 100 partite da presidente nel massimo campionato sono numeri che rimarcano pure il lungo e faticoso cammino, fatto insieme agli altri soci, in questa sua esperienza al vertice del Lecce Calcio. Di conseguenza, un traguardo da festeggiare tutti insieme.

Ma ripercorriamo il cammino da presidente di Saverio Sticchi Damiani. Il primo campionato di Serie A risale alla stagione 2019-2020 e sarà ricordato soprattutto per l’improvvisa irruzione del Covid-19. Un torneo quindi condizionato dal lungo stop e poi ripreso e concluso con un calendario concentrato in pochissime settimane d’estate e che penalizzò fortemente la squadra allenata da Liverani. In quel campionato il Lecce conquistò 35 punti, il frutto di 9 vittorie e 8 pareggi, insufficienti per evitare la retrocessione. I giallorossi chiusero al terz’ultimo posto in classifica, a -4 dal Genoa. La prima vittoria in assoluto del Lecce di Sticchi Damiani arrivò contro il Torino, in trasferta: anche quella partita si giocò di lunedì (il 16 settembre) e finì due a uno per i salentini con i gol di Farias e Mancosu (per i granata segnò il momentaneo pareggio Belotti su rigore, ndc). Il primo punto casalingo fu conquistato contro la Juventus che giunse nel Salento priva di Cristiano Ronaldo (0-0). Per brindare al primo successo al Via del Mare il presidente Sticchi Damiani fu costretto ad aspettare fino al 2 febbraio 2020 quando Barak e compagni si imposero in casa con un netto 4-0 ai danni del Torino (ancora i granata!).

E arriviamo alla storia recente ovvero al secondo campionato di Serie A sotto la presidenza di Sticchi Damiani. Il Lecce conquista 36 punti grazie a 8 vittorie e 12 pareggi. La squadra si piazza al quart’ultimo posto con cinque lunghezze di vantaggio su Spezia e Verona, avversarie poi nello spareggio per la salvezza vinto dagli scaligeri.

Nel campionato in corso i punti conquistati, quando mancano ancora otto giornate alla conclusione della stagione, sono 29 con 6 vittorie e 11 pareggi. Il Lecce di Gotti può dunque migliorare lo score delle ultime due edizioni dei giallorossi in serie A. Serviranno altri tre successi per eguagliare il numero di vittorie ottenute dalla squadra di Liverani. Tre successi che vorrebbero dire salvezza in Serie A. Il traguardo più importante per Sticchi Damiani.