Puglia, 1.622 medici e infermieri positivi al Covid: gli ospedali si svuotano. L'allerta dei sindacati: «Serve personale»

Ci sono 1.622 medici e infermieri positivi al Sars-CoV2 in Puglia: ogni 83 cittadini contagiati, uno lavora per la sanità pubblica, negli ospedali. In percentuale, si tratta dell’1,2% dei circa 133mila attualmente positivi. Una percentuale che può apparire contenuta, ma che si traduce in realtà in uno svuotamento progressivo delle corsie degli ospedali pubblici e in un sovraccarico di lavoro per chi, in salute, continua a garantire...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati