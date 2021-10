Studente positivo: tutta la Media torna in Dad

Da oggi la scuola media Giovanni XXIII di San Michele Salentino torna alla didattica a distanza. Lo ha stabilito il preside dell'istituto comprensivo cittadino, Tiziano Fattizzo, con un'ordinanza firmata nel pomeriggio di ieri subito dopo aver ricevuto la notizia relativa ad un caso di positività al Covid-19 accertato dall'Asl di Brindisi, che ha messo in quarantena gli studenti di una classe e cinque docenti.

Classe in quarantena e dad per tutti

A fornire un quadro della situazione è stato il sindaco Giovanni Allegrini che ha diffuso un video sui social per tranquillizzare le famiglie ed evitare il panico. «Il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo ha emanato in via precauzionale un'ordinanza con cui ha disposto l'attivazione della didattica a distanza per tutto il plesso scolastico della scuola media. Al momento, per fare chiarezza, visto che i genitori si pongono tanti interrogativi, va detto che c'è solo un caso di positività di un alunno accertato dall'Asl. Ma, visto che nella classe interessata ruotano cinque docenti, che lavorano anche in altre sezioni e sono stati sottoposti a quarantena, il preside ha deciso di intervenire in via precauzionale attivando la Dad per tutto il plesso delle medie sino al 29 ottobre, in attesa di ulteriori provvedimenti dell'Asl brindisina», ha spiegato Allegrini, annunciando il ritorno alle lezioni a distanza disposto dal dirigente scolastico per prevenire il diffondersi del contagio. Poi lo stesso sindaco ha fatto chiarezza su altri casi Covid accertati nei giorni scorsi nel resto del comprensivo: «La vicenda delle scuole medie è diversa da quella della scuola elementare Marconi. Anche lì è stata accertata una positività in una classe, ma in quel caso i docenti non ruotano ed è più semplice coprire il turno di chi si trova in quarantena. Per questo motivo la scuola non è stata chiusa. Quindi, ad oggi, abbiamo un caso di positività alla scuola media e due alla scuola elementare. Chiaramente, sino al 29 ottobre le medie restano chiuse e nel frattempo provvederemo a sanificare gli ambienti come già fatto alla Marconi». Intanto, stando all'ultimo bollettino della prefettura, aggiornato al 24 ottobre e diramato dal sindaco Allegrini, a San Michele Salentino si contano 13 casi Covid, di cui 5 per la fascia d'età 018 anni e 8 per la fascia 1964 anni. Ma questo non è tutto perché nella cittadina si contano, inoltre, 29 persone in quarantena.

