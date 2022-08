Furto in profumeria, incastrato dai filmati delle telecamere e da un tatuaggio

È stato incastrato da un tatuaggio. Un 30enne di Taranto aveva rubato dei profumi, ma è stato rintracciato e deferito in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato. Gli agenti del commissariato del Borgo a seguito di diverse segnalazioni di furti in centro, hanno rafforzato i controlli con delle perlustrazioni della zona. Il ragazzo è stato rintracciato, con un'altra persona, fuori da uno dei negozi, con fare sospetto: in modo nervoso entravano, scrutavano all'interno dell'esercizio commerciale e si allontanavano velocemente.

Incastrato dal tatuaggio

Gli investigatori lo hanno riconosciuto da un tatuaggio, lo stesso che avevano visto in un filmato delle telecamere di videosorveglianza. Nelle immagini gli agenti hanno osservato come, l’uomo, dopo essere entrato nel negozio, facendo finta di osservare i prodotti in vendita sugli scaffali, senza farsi notare dalle commesse, con gesto fulmineo, ha afferato un profumo in esposizione per poi nasconderlo all’interno delle bermuda.