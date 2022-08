Rubano nell'auto dei turisti francesi, ma portano via un tablet con il gps attivo: beccati poco dopo

Avevano rubato all'interno di un'auto di turisti francesi, poi però hanno commesso un errore. Hanno portato via un tablet, che aveva attiva la geolocalizzazione. E subito dopo la denuncia, sono stati beccati nei pressi di un autolavaggio. A Bari, così, sono stati fermati e arrestati un uomo di 31 anni e una donna di 51. Avevano un furgone con attrezzi atti allo scasso e con la refurtiva portata via dal colpo realizzato in precedenza. L'operazione è stata condotta dagli uomini della Polizia.