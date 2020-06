Bimba azzannata da bulldog, ferite suturate con 130 punti

Ultimo aggiornamento: 19:23

Una bimba di otto anni è stata azzannata nelle campagne di Martina Franca da un bulldog uscito all'improvviso da una delle ville della zona. La vittima era in bicicletta quando è stata assalita dal cane che l'ha azzannata prima ad un braccio e poi alla testa. Subito sono scattati i soccorsi e la vittima è stata condotta prima all'ospedale di Martina e poi al Perrino di Brindisi. Le ferite riportate dalla piccola sono state suturate con 130 punti, la stragrande maggioranza dei quali alla testa. Fortunatamente la bimba non è in pericolo.