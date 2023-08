Oltre due chili di droga nascosti nello scantinato: arrestato

Un 43enne di Taranto è stato arrestato per aver occultato all'interno della propria abitazione oltre due chili e mezzo di hascisc. Secondo gli investigatori, l'uomo, aveva organizzato una fiorente attività di spaccio di stupefacenti. Grazie all'attività d'indagine della sezione falchi della Polizia di Taranto, lo spacciatore è stato individuato. Ad insospettire la squadra mobile è stato il continuo movimento di giovani - molti dei quali già conosciuti come utilizzatori di droghe - nei pressi dell'abitazione del presunto colpevole.

Il controllo dell'abitazione

Il controllo in casa ha consentito agli agenti di rinvenire, nascosti in un armadio della stanza da letto, 14 involucri di cellophane contenenti 130 grammi di hascisc e altri 30 involucri contenenti 22 grammi di cocaina, oltre al materiale necessario per il confezionamento.

Un più approfondito controllo ha permesso ai poliziotti di ispezionare uno scantinato attiguo all'abitazione e di scoprire altri due chili e mezzo di hascisc.