Ex Ilva, ArcelorMittal chiede altre dodici settimane di cassa integrazione

Nuova richiesta di cassa integrazione nello stabilimento ex Ilva di Taranto. La direzione di ArcelorMittal ha confermato il numero massimo del nuovo ricorso all'ammortizzatore sociale per crisi di mercato per lo stabilimento siderurgico jonico: 8.128 dipendenti.

Nella lettera inviata dalla direzione aziendale alle organizzazioni sindacali si fa riferimento alla data di inizio della cassa integrazione, individuata nel 29 di marzo e per un periodo presumibile di dodici settimane.