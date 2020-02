Il tarantino di Codogno contagia moglie e fratello. Si cercano i passeggeri del suo volo

Ultimo aggiornamento: 10:04

Salgono a tre i casi di pazienti positivi al coronavirus in Puglia. Le analisi condotte sui familiari del paziente 1, il carpentiere 43enne di Torricella, in provincia di Taranto, rientrato lunedì in aereo dalla Lombardia, hanno accertato il contagio della moglie e del fratello.I due sono già da giorni in isolamento fiduciario nelle loro abitazioni. E ora si va alla ricerca dell'equipaggio e dei passeggeri del volo della Easyjet Malpensa-Brindisi dal quale lunedì pomeriggio è sbarcato l'operaio tarantino.Per loro è già pronta un'ordinanza che dispone la quarantena. Mentre è stato escluso il contagio per altri tre pazienti, due uomini e una donna che erano in osservazione nel reparto Infettivi dell'ospedale Moscati di Taranto. I tre provenivano da zone considerate a rischio, ma fortunatamente sono risultati negativi ai test.Il responso degli accertamenti con i due nuovi casi di coronavirus è stato comunicato dal presidente della Regione Michele Emiliano. Il paziente 1 pugliese, quindi, è proprio il 43enne rientrato lunedì dalla Lombardia, dopo aver trascorso cinque giorni nel Lodigiano a cavallo della zona rossa, epicentro dell'epidemia che tiene sulla graticola tutta Italia. E trasferito al Moscati il giorno dopo. Da allora è in isolamento e sottoposto a terapia, alla quale sta rispondendo bene. Su di lui e sulle persone con le quali è entrato in contatto, ovviamente si sono immediatamente concentrate le attenzioni delle autorità sanitarie della Regione.«L'indagine epidemiologica condotta dal dipartimento di prevenzione della Asl della Provincia di Taranto - ha spiegato ieri il governatore Emiliano - ha identificato i soggetti con i quali è entrato in contatto il paziente di Torricella. Si tratta della moglie e del fratello, ai quali è stato effettuato il test risultato positivo. Entrambi sono in quarantena fiduciaria. Anche per questi due casi sospetti si provvederà ad effettuare il test di seconda istanza da parte dell'Istituto superiore di sanità. Attualmente sono in corso le attività per sottoporre a permanenza domiciliare con sorveglianza attiva domiciliare i passeggeri del volo con il quale il paziente è rientrato da Milano Malpensa. L'elenco è stato ricevuto dalla compagnia aerea e fatto oggetto di una apposita ordinanza contingibile ed urgente, che sarà notificata dai carabinieri».Parole che descrivono la febbrile ricostruzione che in queste ore si sta tentando di fare dei movimenti del carpentiere nel tentativo di stroncare sul nascere ogni rischio di diffusione del virus. Al quale, come si temeva, non sono sfuggiti i due stretti familiari del paziente 1. Il fratello, infatti, ha percorso con lui in auto i chilometri tra Brindisi e Torricella. Durante quel tragitto il familiare aveva avuto l'accortezza di coprirsi le vie respiratorie, non è chiaro se con una mascherina o con una sciarpa. Precauzione che, a quanto pare, non è servita. L'altra mattina si è recato anche al lavoro in una ditta locale. Ma è stato rispedito a casa e anche i suoi colleghi, una quindicina in tutto, si sono immediatamente collocati in quarantena volontaria. Il timore per il contagio inevitabilmente ha fatto impennare l'attenzione nella provincia di Taranto. Proprio per rassicurare le famiglie, dopo una consultazione tra Prefetto, Governatore, Presidente della Provincia e sindaci del tarantino è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel fine settimana per consentire un radicale intervento di sanificazione.Sul viaggio dell'operaio tarantino dal Lodigiano a Taranto si sono accesi, anche se con grande discrezione, i riflettori della Procura. Da Palazzo di giustizia, infatti, si è chiesta ed ottenuta una relazione dal comando provinciale dei carabinieri per verificare l'eventuale sussistenza del reato di Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Ipotesi al momento esclusa in quanto il carpentiere sarebbe passato una volta sola da Codogno, nella zona rossa, e comunque prima che diventassero operativi i divieti. Inoltre avrebbe soggiornato da un familiare in un Comune lombardo che non rientra tra i dieci del cordone sanitario disposto con le ordinanze firmate dal ministro della salute Roberto Speranza e dal governatore della Lombardia Attilio Fontana.