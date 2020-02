Coronavirus, grave italiano contagiato in Lombardia: accertamenti fra colleghi e familiari

Positivo al coronavirus e in gravi condizioni: è un trentottenne italiano ricoverato con la prognosi riservata all'ospedale di Codogno, nel milanese. «Sono in corso le controanalisi a cura dell'Istituto Superiore di Sanità», ha detto l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera aggiungendo che il paziente «è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno i cui accessi al Pronto Soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti».

Coronavirus, panico in Iran: altri 3 contagi e Qom in quarantena. «Teheran nasconde la verità»

Il contagio potrebbe essere avvenuto durante una cena con un amico appena tornato dalla Cina. «Le persone che sono state a contatto con il paziente - ha aggiunto l'assessore - sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie».



L'uomo si è presentato giovedì al pronto soccorso dell'ospedale si Codogno, nel Lodigiano. Era la seconda volta che il 38enne si faceva visitare: nei giorni precedenti gli era stata riscontrata solo una leggera febbre.

Da ieri le autorità sanitarie stanno ricostruendo i suoi spostamenti per capire chi sono le persone venute a contatto col paziente. Le attività al pronto soccorso e nelle sale operatorie sono state sospese durante il periodo necessario per disinfettare i locali.



Ultimo aggiornamento: 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA