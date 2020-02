Coronavirus, in Puglia triage telefonco per evitare contagio

Ringrazio il Presidente Michele Emiliano, il Direttore Vito Montanaro e tutto lo staff della Regione per il lavoro che stanno svolgendo e la grande collaborazione dimostrata in un momento che mette a dura prova tutto il sistema sanitario pugliese - ha dichiarato Nicola Calabrese, segretario Fimmg (Federazione italiana medicina medicina generale) Bari - attraverso la condivisione di procedure e modelli operativi possiamo rendere il nostro servizio sanitario più efficiente nell'affrontare l'emergenza e più capace di assistere i cittadini. Al momento fortunatamente in Puglia non abbiamo un focolaio di infezione. I protocolli condivisi oggi con la Regione per la gestione dei casi sospetti da parte dei medici sono finalizzati proprio a evitare che si possa sviluppare un cluster della malattia anche nella nostra regione.» «I Medici di famiglia rivestono un ruolo imprescindibile nella gestione di questa emergenza e sono investiti di una forte responsabilità, anche perché devono continuare a farsi carico anche delle altre patologie dei propri assistiti e garantire la continuità della terapia, con la Continuità Assistenziale e il 118», ha aggiunto Donato Monopoli, segretario Fimmg Puglia. Ultimo aggiornamento: 10:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA