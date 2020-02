Coronavirus, medico base del contagiato a Codogno ha la polmonite: ricoverato a Milano

Il medico di base 38enne positivo al Coronavirus è ricoverato in ospedale con la polmonite. A quanto si apprende, il dottore sarebbe ricoverato a Milano.

Sarebbe in buone condizioni, ma sempre monitorato il medico di famiglia che aveva visitato lunedì il 38enne di Codogno positivo al coronavirus. Il medico, che ha meno di 60 anni e ha il suo ambulatorio a Castiglione d'Adda (vicino a Codogno), «era stato messo in quarantena, in quanto contatto del paziente positivo al virus, ma oggi pomeriggio è stato ricoverato», ha detto Massimo Vajani, presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Lodi. Il medico sarebbe ora all'ospedale Sacco di Milano.



