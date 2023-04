Corruzione, tangenti e appalti truccati al Comune di Statte: ex dirigente e imprenditori ai domiciliari

Mazzette , tangenti e non solo. Scoppia il caos al Comune di Statte in provincia di Taranto: corruzione e turbativa d’asta sono tra i reati contestati dalla Procura nei confronti di quattro persone arrestate stamattina dalla Guardia di finanza di Taranto.

L’inchiesta è stata coordinata dal pubblico ministero Lucia Isceri. L'ordinanza di custodia cautelare, con l'applicazione del braccialetto elettronico, è stata firmata dal gip di Taranto Rita Romano. In tutto sono nove gli indagati. Secondo l'accusa, il dirigente comunale avrebbe alterato gare d'appalto e concesso affidamenti diretti per concedere alle imprese riconducibili a Marco Moscaggiura una serie di servizi ottenendo in cambio "mazzette" del valore pari al dieci per cento degli appalti. Tra le gare finite all'attenzione delle fiamme gialle anche l'affidamento di pulizia e manutenzione degli immobili comunali e la gestione di servizi integrati.

Le misure cautelari

Nell'ordinanza di oltre cento pagine sono spiegati le motivazioni e i dettagli dell'indagine: ai domiciliari l’architetto Vincenzo La Gioia ex responsabile del settore “Assetto territorio e sviluppo economico” di Statte e gli imprenditori Marco Moscaggiura, Oronzo Moscaggiura e Amedeo Pesare.

Secondo quanto ricostruito dalla Finanza e in particolare dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, l'ex dirigente comunale avrebbe truccato dunque le gare concedendo affidamenti diretti alle imprese riconducibili a Marco Moscaggiura. Inoltre, è stato disposto il sequestro preventivo diretto di denaro depositato su conti correnti bancari e/o postali, libretti di risparmio, titoli, azioni, fondi ed altri strumenti simili di investimento nella disponibilità di Vincenzo La Gioia fino alla somma di 82.779,89 euro.