Elio Sannicando, inchiesta per corruzione e turbativa d'asta: appalti in Regione e mazzette, scatta l'interdizione

Appalti in Regione e corruzione: ​Elio Sannicandro interdetto dai pubblici uffici. Il provvedimento, notificato al direttore generale dell'Asset (Agenzia regionale strategica per lo sviluppo), è stato firmato dal gip Giuseppe Battista nell'ambito dell'inchiesta affidata ai pubblici ministeri Claudio Pinto e Savina Toscani. Undici le misure cautelari emesse.

«Mercificazione della funzione pubblica»

Per la Procura, l'inchiesta ha svelato un meccanismo di addomesticamento e malìnipolazione dei meccanismi di gara, tanto a Bari quanto a Foggia, nella città metropolitana come nei singoli Comuni della provincia, grazie alla compiacenza di pubblici ufficiali, da cui si rileva "un quadro inquietante di collusione e mercificazione seriale della funzione". Le mazzette, secondo l'accusa, sarebbero andare da 3mila a 60mila euro.

Diverse le ipotesi di reato: corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e turbativa d'asta sugli appalti del dissesto idrogeologico gestiti dal commissario delegato. Sarebbero 23 le persone ingate, tra questi anche un dirigente del Coni.

Il meccanismo "collaudato"

Non si faceva alcuno scrupolo nel “manipolare” procedure d’appalto l’imprenditore di Lucera, arrestato questa mattina dai finanzieri del Comando provinciale di Bari, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura del capoluogo pugliese.

Un “collaudato meccanismo” che vede coinvolto anche commissario per il dissesto idrogeologico di Regione Puglia, Sannicandro, indagato per corruzione per atto contrario a doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti, destinatario di un’interdizione dai pubblici uffici.

Assieme a lui, interdetti altri cinque funzionari pubblici, presunti complici della spregiudicatezza dell’imprenditore lucerino che, assieme alla figlia, avrebbe “investito” cifre dai 3mila ai 60mila euro per vincere le gare d’appalto. Che riguardano per lo più opere idrogeologiche nelle province di Bari e Foggia. Tra queste, i lavori per il parco archeologico di Castiglione a Conversano o del torrente Picone a Bari.

Le tangenti

In particolare, in un caso sarebbero stati consegnati 60mila euro al soggetto attuatore di una struttura commissariale in Puglia, come riportato nella nota della Procura, per la realizzazione di alcuni lavori nei bacini idrografici. In questo caso sarebbe coinvolto anche un dipendente del Coni come mediatore, finito ai domiciliari. Cinquemila euro sarebbero finiti a un funzionario della Regione e anche a un componente della commissione, in questo caso per alzare il punteggio dell'impresa poi vincitrice. In un'altra gara, questa per interventi di messa in sicurezza di una scuola, 36mila euro al componente della commissione giudicatrice per pilotare l'esito del bando.