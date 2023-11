"Gare truccate", Emiliano nomina il nuovo commissario di Asset: è il generale Refolo

Il governatore pugliese Michele Emiliano, «preso atto dell'ordinanza di interdizione dai pubblici uffici dell'ingegnere Raffaele Sannicandro, ha disposto la sua sospensione dal ruolo di soggetto attuatore degli interventi per il dissesto idrogeologico e di direttore della agenzia regionale Asset», nominando soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico e commissario straordinario dell'Agenzia Asset il generale della guardia di finanza in pensione Salvatore Refolo, con decorrenza immediata. Refolo, nell'aprile scorso era stato nominato commissario straordinario della Protezione Civile travolta dagli scandali e dalle inchieste ancora in corso che riguardano l'ex capo della struttura, Mario Lerario.

Asset è l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio.

Sannicandro e i Giochi del Mediterraneo

Sannicandro è attualmente direttore generale del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto nel giugno del 2026. L'attuale Comitato però - dopo le uscite del Governo e del Coni avvenute diversi mesi fa - è di fatto inattivo.

Già precedentemente alla vicenda odierna, il Comitato doveva essere ricostituito sulla base di una nuova intesa che dovrebbe portare in maggioranza Governo e Coni. Il ruolo di Sannicandro era comunque in bilico nel costituendo nuovo Comitato in quanto gli si contestavano i ritardi nelle opere da realizzare per i Giochi.