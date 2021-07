Ex Ilva, Cristello vince la battaglia: reintegrato l'operaio licenziato da Mittal per un post

C'è il lieto fine nella storia del lavoratore di Taranto licenziato da ArcelorMittal per un post ritenuto dall'azienda denigratorio e lesivo riguardante la fiction "Svegliati amore mio" con Sabrina Ferilli. Secondo fonti sindacali, infatti, Riccardo Cristello - assistito dall'avvocato Mario Soggia - è stato reintegrato dal giudice del Lavoro che ha considerato quel post non direttamente relativo all'azienda.

APPROFONDIMENTI IL CASO Sit-in al Mise contro Mittal e il licenziamento per un post social.... IL CASO Licenziamento ad ArcelorMittal per post sulla fiction: Sabrina... L'INIZIATIVA Videomapping sullo stabilimento ArcelorMittal: “Le Iene”...

I fatti

Il licenziamento era avvenuto ad aprile. Riccardo Cristello, tecnico del controllo costi, dopo una sospensione dal lavoro di 5 giorni con divieto di accesso in stabilimento, era stato licenziato da ArcelorMittal.

La società aveva ritenuto offensivo e denigratorio verso l’azienda e i suoi dirigenti un post che lo stesso lavoratore ha messo sulla propria bacheca social, relativo alla fiction di Canale 5 "Svegliati amore mio". Il dipendente avevainvece dichiarato di non aver offeso l’azienda ma di aver solo condiviso, sul proprio profilo personale, un post che invitava a vedere la fiction che narra di un’acciaieria che inquina e di una bambina ammalata.

Storia che presentava molte analogie col caso Taranto anche se nella fiction non ci sono riferimenti né a Taranto, né ad ArcelorMittal. L’azienda avevamanifestato “la propria disponibilità a un confronto analogo a quello avuto recentemente con altro dipendente”, per il quale, “a fronte della presentazione di adeguate scuse”, si era deciso di revocare il licenziamento. In realtà, nonostante la presa di posizione di vari esponenti dello spettacolo tra cui Sabrina Ferilli e i registi Simona Izzo e Riccardo Tognazzi, la vicenda sfociò in una battaglia legale.