Ex Ilva come il Titanic, l'attacco dei sindacati. De Palma: «Ci sono 3 miliardi debiti»

"Ho visto che l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, è stata a Taranto tra i lavoratori e ha dichiarato che siamo sulla stessa barca. Precedentemente la Morselli ha detto che addirittura l'Ilva negli ultimi quattro anni non era mai stata meglio come ora, ma poi é la stessa azienda che dichiara di avere 3 miliardi di debiti, i cui i lavoratori sono in cassa integrazione ed è a rischio tutto l'indotto. Vorrei dire che chi sinora ha avuto responsabilità, ne dovrebbe trarre le dovute conseguenze".

Lo ha affermato oggi a Taranto Michele De Palma, segretario generale Fiom Cgil, parlando con i giornalisti a margine della sua partecipazione all'assemblea generale del sindacato, a cui hanno partecipato anche altre categorie e il segretario generale della Cgil Puglia Gigia Bucci.

Secondo De Palma, Morselli "non può assolutamente parlare di stessa barca, in quanto chi ha comandato il Titanic dopo aver preso un iceberg, non può avere le stesse responsabilità di chi, nella sala macchine, ha lavorato per impedire il naufragio. L'ad ha la responsabilità dello stato dell'azienda, della condizione degli impianti e dei rischi per i lavoratori, l'ambiente e i cittadini di Taranto, oltrechè delle altre città". Sia "la parte pubblica - ha concluso - che la parte privata, visto che si discute di commissari, dovrebbero anzitutto occuparsi di dare una gestione chiara all'azienda".

La precisazione dell'azienda

"A seguito delle dichiarazioni odierne del presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, facenti riferimento a una presunta mancanza di collaborazione da parte di Acciaierie d'Italia nella trasmissione di documentazione a terzi per poter dar seguito a quanto previsto dai provvedimenti in adozione in questi giorni dal Governo a tutela dei crediti delle imprese dell'indotto, l'azienda ribadisce quanto già comunicato nella giornata di ieri e cioè che non è pervenuta alcuna richiesta di documentazione né da parte di Sace, né da parte di altri soggetti". Lo sottolinea Acciaierie d'Italia in una nota in cui evidenzia "il persistere della diffusione di notizie non corrispondenti al vero, con la conseguenza di ostacolare la necessaria cooperazione" cui l'azienda "conferma di essere disponibile".