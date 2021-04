Videomapping sullo stabilimento ArcelorMittal: “Le Iene” irrompono a sorpresa, immagini della fiction sullo stabilimento

Blitz notturno de “Le Iene” davanti alla direzione del siderurgico ArcelorMittal, ex Ilva, a Taranto. Una troupe della trasmissione di Italia 1, con il giornalista Alessandro Di Sarno, ha fatto proiettare la scorsa notte sulla facciata della direzione alcune immagini - alla stregua di un videomapping - di manifestazioni ambientaliste svoltesi a Taranto contro la fabbrica dell’acciaio, della fiction di Canale 5 "Svegliati amore mio" e della regista Simona Izzo.

Il caso del licenziamento

L’iniziativa de “Le Iene” è in relazione al licenziamento dell’operaio Riccardo Cristello, già oggetto di numerose proteste sindacali e politiche, con interrogazioni parlamentari presentate al ministro del Lavoro, Andrea Orlando, già intervenuto sul caso. Il filmato relativo a Taranto andrà in onda nella puntata di domani sera de “Le Iene”.

La proiezione sull’esterno della facciata direzionale è avvenuta senza problemi. Non c’è stato alcun intervento esterno, probabilmente ha influito l’effetto sorpresa. La fiction è oggetto di un post sui social di un dipendente ArcelorMittal che prima é stato sospeso dal lavoro dall'azienda per 5 giorni e poi licenziato.

ArcelorMittal ha individuato nel post del dipendente frasi offensive per l'azienda e per i dirigenti e non solo un invito a vedere la fiction ideata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Sabrina Ferilli protagonista principale.

Sciopero e presidio da mercoledì

Il Consorzio Autotrasportatori Tarantini (CAT) manifesta la propria solidarietà al lavoratore licenziato da ArcelorMittal e, in occasione del presidio organizzato da Usb Taranto per mercoledì 14 aprile, schiererà i mezzi sulla Statale Appia in prossimità dell’ingresso dello stabilimento.

«Il CAT aderisce all’iniziativa a seguito dell’ennesima violenza perpetrata nei confronti del territorio jonico, con il licenziamento di un concittadino. Da troppo tempo infatti Taranto è terra di conquista per multinazionali senza scrupoli che non rispettano né i lavoratori, né la città; per questo sarebbe opportuno che ci fosse unità in quella che non è la battaglia di un lavoratore, ma di un intero territorio».