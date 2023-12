Incidente stradale tra ​due auto, morta una donna: tre feriti gravi in ospedale

Una donna morta e tre feriti gravi ricoverati al Santissima Annunziata di Taranto. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla Taranto-Pulsano.

Le dinamiche

A perdere la vita è stata una 73enne che era a bordo di una Golf guidata dal marito. L’auto per cause da accertare si è scontrata frontalmente con una Bmw con a bordo due giovani anche loro rimasti feriti e portati in codice rosso all’ospedale cittadino.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti di polizia del commissariato di Manduria per i rilievi del caso. Il magistrato di turno della procura ionica ha disposto il sequestro dei mezzi e l’esame sui feriti per il tasso alcolico e la ricerca di sostanze stupefacenti nel sangue.